4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları

30.09.2022 19:59

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ikinci gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ikinci gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki okçuluk yarışları, "Bireysel" ve "Takım" kategorilerinde yapıldı.

Yarışlara katılan sporcuların atışları izleyenlerden ilgi gördü.

"Büyük Erkekler" bireysel kategorisinde Türkiye'den Oğuz Okçu birinci oldu. Kadınlarda ise Moğolistan'dan Bayarmaa Seree birinciliği elde etti.

Takımlar kategorisinde ise Büyük Erkeklerde Kırgızistan, kadınlarda ise Malezya birinci oldu.

YORUMLAR
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SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi 4. Dünya Göçebe Oyunları 4. Dünya Göçebe Oyunları
Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika
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