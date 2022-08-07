Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu - Son Dakika
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Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu

07.08.2022 18:25
Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya kazandı.

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye kızlar +68 kiloda temsil eden Sude Yaren Uzunçavdar, finalde Güney Kore'den Sugee Jung'u yenerek dünya şampiyonu oldu. Milli sporcu, ayrıca şampiyonanın en iyi kadın sporcusu ödülüne de layık görüldü. Sude Yaren Uzunçavdar, bu ödülünü WT Başkanı Chungwon Choue'den aldı.

Türkiye, Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş madalya ile tamamladı. Daha önceki günlerde kızlar 42 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve erkekler 73 kiloda Furkan Münir Doğr gümüş madalya kazanmıştı. Türkiye, kızlarda takımlar sıralamasında 1 altın, 1 gümüş madalya ile 4. sırayı aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu - Son Dakika

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