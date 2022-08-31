Milli yüzücü Tolga Temiz ise 400 metre serbestte 3: 51.43 ile beşinci oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima 'da düzenlenen organizasyon başladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

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