Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hüzne boğulan Cristiano Ronaldo'nun paylaşımına Mbappe'den yorum geldi - Son Dakika
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Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hüzne boğulan Cristiano Ronaldo'nun paylaşımına Mbappe'den yorum geldi

12.12.2022 09:04

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenerek büyük bir şok yaşayan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Süperstara ünlü isimlerden destek yağarken, Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'nin idolü olarak gördüğü Ronaldo'nun paylaşımına "Kral tacı", "Teşekkür ve minnet duyma" ile "keçi" emojilerinin yer aldığı bir yorum yapması dikkat çekti.

Fas'a yenilerek Dünya Kupası'na çeyrek final turunda veda eden Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo, mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına ise sürpriz bir isimden yorum geldi.

"BU HAYAL İÇİN ÇOK SAVAŞTIM"

Dünya Kupası'nı kazanmanın kariyeri için en büyük hedef olduğunu dile getiren Ronaldo paylaşımında, "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım." ifadelerini kullandı.

MBAPPE'DEN RONALDO'YA YORUM

Yıldız futbolcunun paylaşımına, Dünya Kupası'ndaki en büyük rakiplerinden Fransa'nın yıldızı Mbappe'den yorum geldi. Genç futbolcu idolü olarak gördüğü Portekizli yıldızın paylaşımına, "Kral tacı", "Teşekkür ve minnet duyma" ile "keçi" emojilerinin yer aldığı bir yorum yaptı. Cristiano Ronaldo'ya ayrıca Pele ve Lebron James de yaptığı yorumlarla destek verdi.

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Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hüzne boğulan Cristiano Ronaldo'nun paylaşımına Mbappe'den yorum geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hüzne boğulan Cristiano Ronaldo'nun paylaşımına Mbappe'den yorum geldi - Son Dakika
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