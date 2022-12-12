Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hüzne boğulan Cristiano Ronaldo'nun paylaşımına Mbappe'den yorum geldi

Fas'a yenilerek Dünya Kupası'na çeyrek final turunda veda eden Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo, mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına ise sürpriz bir isimden yorum geldi.

"BU HAYAL İÇİN ÇOK SAVAŞTIM"

Dünya Kupası'nı kazanmanın kariyeri için en büyük hedef olduğunu dile getiren Ronaldo paylaşımında, "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım." ifadelerini kullandı.

MBAPPE'DEN RONALDO'YA YORUM

Yıldız futbolcunun paylaşımına, Dünya Kupası'ndaki en büyük rakiplerinden Fransa'nın yıldızı Mbappe'den yorum geldi. Genç futbolcu idolü olarak gördüğü Portekizli yıldızın paylaşımına, "Kral tacı", "Teşekkür ve minnet duyma" ile "keçi" emojilerinin yer aldığı bir yorum yaptı. Cristiano Ronaldo'ya ayrıca Pele ve Lebron James de yaptığı yorumlarla destek verdi.