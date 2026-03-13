Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Haberin Videosunu İzleyin
13.03.2026 17:49  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal forması giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek, Paris'te fıtık operasyonu geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), operasyon sonrası 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, 'A Milli Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi' ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te fıtık operasyonu geçirdi.

FRANSA'DA FITIK OPERASYONU GEÇİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yusuf Akçiçek için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Federasyondan yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünde forma giyen milli futbolcumuzun, tedavi ve rehabilitasyon sürecini takiben en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

17 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Sezon başında 22 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, Al Hilal'de bu sezon 17 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağımız maç 26 Mart Cuma saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet demir ahmet demir:
    26. mart cuma drğil uyannn 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:43:53. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.