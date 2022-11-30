Danimarka'yı deviren Avustralya tur biletini cebine koydu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka karşılaştı. Fransa'dan 4 gol yedikten sonra önce Tunus'u bu akşam da Danimarka'yı aynı skorla 1-0 yenen Avustralya, Dünya Kupası'nda üst tura çıktı. Vikingileri evine yolladı.

LECKIE ATTI

Kazananın gruptan çıkacağı karşılaşmada Avustralya Danimarka'yı Mathew Leckie'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Avustralya adını son 16 turuna yazdırdı.

SOKAKLARA AKIN ETTİLER

Avustralya tur atladıktan sonra vatandaşlar sokaklara akın etti. Sabaha karşı olmasına rağmen çılgınlar gibi kutlama yaptılar.