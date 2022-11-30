Danimarka'yı deviren Avustralya tur biletini cebine koydu - Son Dakika
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Danimarka'yı deviren Avustralya tur biletini cebine koydu

30.11.2022 20:55

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa ve Avustralya son 16 turuna yükseldi. Avustralya, kupanın gizli favorisi Danimarka'yı devirdi. Avustralya'da sabaha karşı olmasına rağmen vatandaşlar kutlamalar için sokaklara akın etti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka karşılaştı. Fransa'dan 4 gol yedikten sonra önce Tunus'u bu akşam da Danimarka'yı aynı skorla 1-0 yenen Avustralya, Dünya Kupası'nda üst tura çıktı. Vikingileri evine yolladı.

LECKIE ATTI

Kazananın gruptan çıkacağı karşılaşmada Avustralya Danimarka'yı Mathew Leckie'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Avustralya adını son 16 turuna yazdırdı.

SOKAKLARA AKIN ETTİLER

Avustralya tur atladıktan sonra vatandaşlar sokaklara akın etti. Sabaha karşı olmasına rağmen çılgınlar gibi kutlama yaptılar.

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Avustralya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Danimarka'yı deviren Avustralya tur biletini cebine koydu - Son Dakika
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