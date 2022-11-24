Arjantin maçında yüzü adeta dağılmıştı! Suudi futbolcu hastaneden son halini paylaştı

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma Dünya Kupası tarihine geçti. Yıllar sonra bile unutulmayacak zafer Suudi Arabistan'da büyük sevince neden oldu. Arjantin karşısında inanılmaz mücadele eden Suudi Arabistan'da savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması yürekleri ağza getirmişti.

TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen oyuncunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği öğrenildi. Durumu oldukça ciddi olan futbolcuya, Suudi Arabistan krallığı özel uçak tahsis ederek tedavi olması için Almanya 'ya gönderdi.

SHAHRANI'DEN AÇIKLAMA

Arjantin maçında kaleciMohammed Al Owais ile çarpışan ve kırıkları olan Yasir Al Shahrani açıklama yaptı. Shahrani açıklamasında "İyi olduğumu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden Al Shahrani yapmış olduğu paylaşımla yüreklere su serpti. Hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan futbolcunun son hali yüreklere su serpti. İşte Al Shahrani'nin son hali...