Dünya Kupası'nda gol polemiği! Cristiano Ronaldo'ya mı yazılmalı?

Dünya Kupası'nda Portekiz- Uruguay maçında atılan ilk gol herkesi ikiye böldü. Portekiz, 54. dakikada 1-0 öne geçti. Gol Cristiano Ronaldo'ya yazıldı.
Ronaldo, Bruno Fernandes'in açtığı ortaya kafasını uzattı. Kaleci önündeki Ronaldo'nun şaşırtması sebebiyle müdahalede bulunamadı. FIFA, golü Cristiano Ronaldo'ya yazdı.
Yaklaşık 6 dakika sonra gol Bruno Fernandes'e yazıldı. Pek çok futbolsever bu karara tepki gösterdi. Ronaldo'nun golü attığına dair hayli yorum yazıldı. Futbolseverler Ronaldo'nun pozisyonunu adeta santim santim inceledi.
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