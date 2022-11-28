Dünya Kupası'nda gol polemiği! Cristiano Ronaldo'ya mı yazılmalı?

Dünya Kupası'nda Portekiz- Uruguay maçında atılan ilk gol herkesi ikiye böldü. Portekiz, 54. dakikada 1-0 öne geçti. Gol Cristiano Ronaldo'ya yazıldı.

FIFA GOLÜ ALDI

Ronaldo, Bruno Fernandes'in açtığı ortaya kafasını uzattı. Kaleci önündeki Ronaldo'nun şaşırtması sebebiyle müdahalede bulunamadı. FIFA, golü Cristiano Ronaldo'ya yazdı.

BRUNO'YA GİTTİ

Yaklaşık 6 dakika sonra gol Bruno Fernandes'e yazıldı. Pek çok futbolsever bu karara tepki gösterdi. Ronaldo'nun golü attığına dair hayli yorum yazıldı. Futbolseverler Ronaldo'nun pozisyonunu adeta santim santim inceledi.