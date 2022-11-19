Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket sosyal medyada ses getirdi

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala taraftarlarıyla buluştu. Büyük bir coşkunun yaşandığı buluşmada Cristiano Ronaldo'dan olay bir hareket geldi.
Portekizli futbolcular taraftarları selamlarken, Cristiano Ronaldo'dan Pepe'ye olay bir hareket geldi. Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ronaldo, kameralar önünde Pepe'nin kalçasını sıktı.
Yaşananların ardından Pepe büyük şaşkınlık yaşarken ekranlara yansıyan anlar sosyal medyada büyük dikkat çekti. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili senelerce Real Madrid'de beraber oynamıştı.
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