Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket sosyal medyada ses getirdi - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket sosyal medyada ses getirdi

19.11.2022 09:04

2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı, Katar'da taraftarlarla buluştu. Bu buluşmada Cristiano Ronaldo'nun Pepe'nin kalçasını sıkması sosyal medyayı salladı. Kameralara yansıyan olayda Pepe'nin oldukça şaşırdığı görüldü.

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala taraftarlarıyla buluştu. Büyük bir coşkunun yaşandığı buluşmada Cristiano Ronaldo'dan olay bir hareket geldi.

PEPE'NİN KALÇASINI SIKTI

Portekizli futbolcular taraftarları selamlarken, Cristiano Ronaldo'dan Pepe'ye olay bir hareket geldi. Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ronaldo, kameralar önünde Pepe'nin kalçasını sıktı.

YAKIN ARKADAŞLAR

Yaşananların ardından Pepe büyük şaşkınlık yaşarken ekranlara yansıyan anlar sosyal medyada büyük dikkat çekti. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili senelerce Real Madrid'de beraber oynamıştı.

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Cristiano Ronaldo, Pepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket sosyal medyada ses getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket sosyal medyada ses getirdi - Son Dakika
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