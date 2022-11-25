Dünya Kupası'nda yüksek tansiyon! İran'ın hocası siyasi soruyu duyunca çılgına döndü - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda yüksek tansiyon! İran'ın hocası siyasi soruyu duyunca çılgına döndü

25.11.2022 12:10

Dünya Kupası'nda mücadele eden İran'ın teknik direktörü Carlos Queiroz, basın toplantısı sonrası İran'daki protestoları soran gazeteciye sert tepki gösterirken, "Neden Gareth Southgate'e, 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun?' diye sormuyorsunuz?" şeklinde konuştu.

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ikinci maçına çıkacak İran Milli Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz, gazetecinin sorduğu soru üzerine sinirlendi.

"AFGANİSTAN'I NİYE SORMUYORSUN?"

Basın toplantısı sonrası BBC İran muhabiri Shaimaa Khalil ile diyaloğa giren Portekizli teknik adam, "Neden Gareth Southgate'e 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun' diye sormuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

"SİYASİ SORULAR SORMAYA DEVAM ETMEK ADİL Mİ?"

İranlı forvet Mehdi Taremi'ye Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesini protesto edenlere bir mesaj verip vermeyeceği sorusundan rahatsız olan Queiroz, "Siyasi sorular sormaya devam etmek adil mi? Bu basın özgürlüğüdür, cevap vermemek ve konumumuza saygı duyulmasını beklemek bizim hakkımızdır" diye konuştu.

"BİZ BASKI ALTINDA DEĞİLİZ"

Basın toplantısına katılan Portolu yıldız Taremi ise, "Daha önce bu tür sorulara cevap vermeyeceğimi söylemiştim ama bu sefer yanıtlayacağım. Biz baskı altında değiliz. Bir futbol turnuvasında futbola saygı gösterilmeli ve futbolla ilgisi olmayan her şey bir kenara bırakılmalı" dedi.

FUTBOLCULARDAN PROTESTO

İranlı oyuncular, İngiltere ile oynadıkları ve 6-2 yenildikleri gruptaki ilk maçlarının seremonisinde milli marşlarını söylemeyerek protestolara katılmıştı.

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda yüksek tansiyon! İran'ın hocası siyasi soruyu duyunca çılgına döndü - Son Dakika
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