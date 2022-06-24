Dünya Kupası'nda oyuncu havuzu genişledi! Fazladan 96 oyuncu daha kadrolarda şans bulacak

Beş aydan az bir süre alan Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği yaşandı. FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı. FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın takvimdeki farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. Geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarda 26, Güney Amerika'daki Copa America ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 28 kişilik kadrolara izin verilmişti.

21 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Herkesin merakla beklediği ve normalden farklı olarak kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynanacak.Dünya Kupası'na fazladan 96 oyuncu gidebilecek.