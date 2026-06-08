Dünya Kupası'nda Rekorlar ve Türkiye'nin Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'nda Rekorlar ve Türkiye'nin Performansı

08.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım Brezilya, Türkiye ise 10 maçta 16 puan topladı.

Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 96 yıllık tarihine bakıldığında, organizasyona şu ana kadar 80 ülke katıldı.

Dünya Kupalarında 114 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Brezilya, genel klasmanda 247 puanla lider konumda. Kupalarda 112 maç yapan takipçisi Almanya ise 225 puana sahip.

Katar 2022 şampiyonu Arjantin, 88 maçta elde ettiği 47 galibiyet ve 158 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 10 maç yaptı

Bu yıla kadar Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, organizasyonda 10 maça çıktı.

Milli takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan elde etti.

En çok maç yapan Brezilya

Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım ünvanını elinde tutuyor.

"Sambacılar", Dünya Kupası'nda bugüne dek 114 maç yaptı.

Almanya 112, Arjantin 88, İtalya 83, İngiltere 74, Fransa 73 ve İspanya 67 maçla Brezilya'yı izledi.

11 ülkenin puanı yok

Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 11'i, bu organizasyonda puan alamadı.

Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama, El Salvador ve Katar, organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.

Bu ülkeler içinde Kanada ve El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer defa bu organizasyonda yer aldı.

4 ülke gol sevinci yaşayamadı

Dünya Kupalarında 4 ülke, gol atmayı başaramadı.

Kupada gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

İlk 10

Dünya Kupası organizasyonlarında en çok puan toplayan ilk 10 ülke şöyle:

TakımKatılımOGBMP
1Brezilya22114761919247
2Almanya20112682123225
3Arjantin1888471724158
4İtalya1883452117156
5Fransa1673391420131
6İngiltere1674322220118
7İspanya1667311719110
8Hollanda1155301411104
9Uruguay145925132188
10Belçika145121102073
Not: Değerlendirme 3 puan sistemine göre yapılmıştır.

Kaynak: AA

Brezilya, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Rekorlar ve Türkiye'nin Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu
Aykut Kocaman’dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği

11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 12:31:26. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda Rekorlar ve Türkiye'nin Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.