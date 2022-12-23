Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı! Futbolseverler ikiye bölündü

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan'dan milyonları heyecanlandıran sözler

Türkiye bir dönem onunla yatıp kalkıyordu! Çiğköfteci Ali'nin son hali çok üzdü

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda verilen uzatma süreleri çok konuşulmuştu. Topun oyunda kalma süresini uzatmak için uygulanan yeni sistem, Spor Toto Süper Lig'de hayata geçti.

İLK KEZ UYGULANDI

Ümraniyespor- Başakşehir maçında toplam 16 dakika uzatma oynandı. İlk yarıda 9, ikinci yarıda 7 dakika uzatma verildi. Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasında ise 13 dakika uzatma oynandı. Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı ise 8 dakika uzadı.

FUTBOLSEVERLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Hakemler, verilen bu uzatma sürelerinin de fazlasını oynattı. Ankaragücü'nün golü 90+11'de geldi. Yeni uygulamayı beğenen de oldu tepki gösteren de.

İşte sosyal medyadaki tepkiler: