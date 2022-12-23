Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı! Futbolseverler ikiye bölündü - Son Dakika
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Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı! Futbolseverler ikiye bölündü

23.12.2022 23:27

2022 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan yeni uzatma sistemi Süper Lig'de de kullanılmaya başlandı. 2 karşılaşma toplam 29 dakika uzadı. Yeni uygulama futbolseverleri ikiye böldü.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda verilen uzatma süreleri çok konuşulmuştu. Topun oyunda kalma süresini uzatmak için uygulanan yeni sistem, Spor Toto Süper Lig'de hayata geçti.

İLK KEZ UYGULANDI

Ümraniyespor- Başakşehir maçında toplam 16 dakika uzatma oynandı. İlk yarıda 9, ikinci yarıda 7 dakika uzatma verildi. Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasında ise 13 dakika uzatma oynandı. Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı ise 8 dakika uzadı.

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

FUTBOLSEVERLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Hakemler, verilen bu uzatma sürelerinin de fazlasını oynattı. Ankaragücü'nün golü 90+11'de geldi. Yeni uygulamayı beğenen de oldu tepki gösteren de.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı
Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı
Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı
Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı
Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı
Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı
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