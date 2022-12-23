Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda verilen uzatma süreleri çok konuşulmuştu. Topun oyunda kalma süresini uzatmak için uygulanan yeni sistem, Spor Toto Süper Lig'de hayata geçti.
Ümraniyespor- Başakşehir maçında toplam 16 dakika uzatma oynandı. İlk yarıda 9, ikinci yarıda 7 dakika uzatma verildi. Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasında ise 13 dakika uzatma oynandı. Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı ise 8 dakika uzadı.
Hakemler, verilen bu uzatma sürelerinin de fazlasını oynattı. Ankaragücü'nün golü 90+11'de geldi. Yeni uygulamayı beğenen de oldu tepki gösteren de.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
Son Dakika › Spor › Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı! Futbolseverler ikiye bölündü - Son Dakika