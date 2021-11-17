Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek.

HAZIRLIK VE KATILIM

A Milli Futbol Takımımız, Sporx'in haberine göre; Katar'a gitmesi durumunda FIFA'dan 2 milyon dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (Yaklaşık 124 milyon TL) gelir elde edilecek.

KAZANANA 50 MİLYON

Dünya Kupası'nın kazananı ise 50 milyon dolar ödül alacak. Dünya Kupası prim sistemi açısından Şampiyonlar Ligi'ne oldukça yakın.