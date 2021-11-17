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Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! - Son Dakika

Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!

17.11.2021 10:31

Play-Off'a kalan A Milli Futbol Takımımız, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırsa kasasına 12 milyon dolar, (Yaklaşık 124 milyon lira) koyacak.

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek.

Dünya Kupası'nın geliri kasayı dolduracak! Katar'ın önemi büyük

HAZIRLIK VE KATILIM

A Milli Futbol Takımımız, Sporx'in haberine göre; Katar'a gitmesi durumunda FIFA'dan 2 milyon dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (Yaklaşık 124 milyon TL) gelir elde edilecek.

Dünya Kupası'nın geliri kasayı dolduracak! Katar'ın önemi büyük

KAZANANA 50 MİLYON

Dünya Kupası'nın kazananı ise 50 milyon dolar ödül alacak. Dünya Kupası prim sistemi açısından Şampiyonlar Ligi'ne oldukça yakın.

Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!

Dünya Kupası, Futbol, dolar, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! - Son Dakika Spor


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