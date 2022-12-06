Fas'tan tarihi başarı! Çeyrek final biletini İspanya'nın elinden aldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'tan tarihi başarı! Çeyrek final biletini İspanya'nın elinden aldılar

06.12.2022 21:06

Fas, 2022 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İspanya'yı seri penaltılar sonucunda 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Fas'ın rakibi Portekiz-İsviçre karşılaşmasının kazananı olacak.

2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında Fas ile İspanya kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

PENALTILARDA ŞOV

Kaleci Yassine Bounou, İspanya karşısında 2 penaltı kurtardı. Penaltıları 3-0 kazanan Fas, tarihinde ilk Dünya Kupası çeyrek finaline çıkardı.

İspanya'nın en ağır gecesi! Fas, Dünya Kupası'nda tarih yazdı

BEŞİKTAŞLI SAISS DUVAR OLDU

Fas'ın Beşiktaşlı kaptanı Romain Saiss, gösterdiği performansla parmak ısırttı. Saiss İspanyollara tek başına duvar ördü.

DAHA DA KAZANAMADILAR

İlk maçında Kosta Rika'yı 7-0 gibi bir skorla mağlup eden İspanya, kalan 3 maçını kazanamadı ve Dünya Kupası'na veda etti.

YORUMLAR
500
Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı Katar'da Faslı taraftarlar tarihi zaferi kutladı Katar'da Faslı taraftarlar tarihi zaferi kutladı

İspanya, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas'tan tarihi başarı! Çeyrek final biletini İspanya'nın elinden aldılar - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Merkez Bankası Başkanı'ndan vatandaşın yüzünü güldürecek sözler: Bu aydan itibaren gıdada bir düşüş yaşanacak
22:02 Galatasaray, 7 gollü maçta Villarreal'e mağlup oldu
21:46 Mansur Yavaş'ın adaylık sorusuna verdiği yanıt tüm salonu kahkahaya boğdu
21:21 İYİ Partili Örs'e yumruk atan AK Partili Işık'a iki birleşim çıkarma cezası verildi
21:10 İYİ Parti lideri Akşener'den TBMM'deki kavgaya ilk yorum: Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakikatin yolundan ayıramayacak
21:00 Fas'tan tarihi başarı! Çeyrek final biletini İspanya'nın elinden aldılar
20:10 Adana Demirspor'un milli stoperi Fenerbahçe'ye çok yakın!
19:50 Kazadan kurtulan genç sürücü kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi
19:13 Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti
16:24 Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 22:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'tan tarihi başarı! Çeyrek final biletini İspanya'nın elinden aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement