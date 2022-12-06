2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında Fas ile İspanya kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.
Kaleci Yassine Bounou, İspanya karşısında 2 penaltı kurtardı. Penaltıları 3-0 kazanan Fas, tarihinde ilk Dünya Kupası çeyrek finaline çıkardı.
Fas'ın Beşiktaşlı kaptanı Romain Saiss, gösterdiği performansla parmak ısırttı. Saiss İspanyollara tek başına duvar ördü.
İlk maçında Kosta Rika'yı 7-0 gibi bir skorla mağlup eden İspanya, kalan 3 maçını kazanamadı ve Dünya Kupası'na veda etti.
Son Dakika › Spor › Fas'tan tarihi başarı! Çeyrek final biletini İspanya'nın elinden aldılar - Son Dakika