Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda İlk Türk Sporcu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda İlk Türk Sporcu

Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası\'nda İlk Türk Sporcu

Harun Mut, Slovenya Maribor'da düzenlenen Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı, Harun Mut'u tebrik etti ve gelecekteki başarıların müjdesini verdi.

10.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYA Para Alp Kayak Şampiyonası'nda ilk kez bir Türk sporcu yarıştı

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu. Tarihimizde ilk kez katıldığımız ve Slovenya Maribor'da düzenlenen FIS Para Alp Dünya Kayak Şampiyonasında ülkemizi Harun Mut temsil etti. Daha önce de Para Kayaklı Koşuda uluslar arası arenada ilk kez Türkiye adına yarışan Haydar Çetinkaya'nın ardından Alp Disiplininde de ilk kez ülkemiz Uluslararası yarışta temsil edilmiş oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Slovenya'da ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Harun Mut'u tebrik ederek, "Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu bir ilkti ve devamı gelecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kayak Federasyonu, Slovenya, Maribor, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda İlk Türk Sporcu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:46:49. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda İlk Türk Sporcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.