Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası\'nda İlk Türk Sporcu

Spor

DÜNYA Para Alp Kayak Şampiyonası'nda ilk kez bir Türk sporcu yarıştı

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu. Tarihimizde ilk kez katıldığımız ve Slovenya Maribor'da düzenlenen FIS Para Alp Dünya Kayak Şampiyonasında ülkemizi Harun Mut temsil etti. Daha önce de Para Kayaklı Koşuda uluslar arası arenada ilk kez Türkiye adına yarışan Haydar Çetinkaya'nın ardından Alp Disiplininde de ilk kez ülkemiz Uluslararası yarışta temsil edilmiş oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Slovenya'da ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Harun Mut'u tebrik ederek, "Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu bir ilkti ve devamı gelecek" diye konuştu.