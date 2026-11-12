Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek - Son Dakika
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Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek

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Türkiye, Tayland'ın Pattaya kentinde 13-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 sporcuyla mücadele edecek. Milli sporcuların ilk karşılaşmaları çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde oynanacak, ardından ferdi müsabakalara geçilecek.

Türkiye, 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 sporcuyla mücadele edecek.

Tayland'ın Pattaya kentinde 13-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, milli sporcuların ilk karşılaşmaları çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde oynanacak. Daha sonra ferdi müsabakalara geçilecek.

Milli takım kadrosunda Abdullah Öztürk, Kübra Korkut, Neslihan Kavas, Hatice Duman, İrem Oluk, Nergiz Tohumcu, Merve Cansu Demir, Ali Öztürk ve Merve Sefa Özsu yer alıyor.

Özel sporculardan Ebru Acer ve Sümeyra Türk de şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyon, 19 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
PattayaTaylandTürkiyeGüncelDünyaSporSon Dakika

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