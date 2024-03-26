- Dünya şampiyonu down sendromlu sporcuya görkemli karşılama
TEKİRDAĞ - Antalya'da 33 ülkenin katılımıyla düzenlenen Trisome Oyunları'nda dünya rekoru kıran Down Sendromlu Altın Çocuk Özel Milli Atlet Emirhan Akçakoca'ya Tekirdağ'da görkemli bir karşılama yapıldı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde Antalya'da devam eden Tekirdağ'ın ve ülkenin gururu olan, Down Sendromlu Altın Çocuk Özel Milli Atlet Emirhan Akçakoca, uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Özel Milli Atlet Emirhan Akçakoca ve beraberinde Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Lokman Öksüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki eski otogarda karşılandı. Karşılamada antrenör ve sporcuya çiçek takdim edilerek şehirde konvoy yapıldı. Konvoy boyunca vatandaşlar Emirhan ve antrenörüne alkış ve sevinç gösterilerinde bulundu.
Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok heyecanlıyız, çok mutlu olduk. Emirhan ve hocasını bugün burada hep beraber Tekirdağlı hemşerilerimizle beraber karşılıyoruz. İnşallah güzel bir konvoy yapacağız, biz gurur duyuyoruz. Tekirdağ'ımızın ismini ve Türkiye Cumhuriyetimizin ismini Emirhan duyurmaya devam ediyor. İstiklal marşımızı ezberletmeye, Al bayrağımızı göndere çekmeye devam ediyor. Emirhan'ın başarısında özellikle emeği geçen başta annesi ve babası, yıllarca beraber çalıştığı antrenörü değerli hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcusu Emirhan'la gurur duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz" dedi.
Uzun atlama dalında dünya rekoru kıran özel sporcu Emirhan Akçakoca ise açıklamasında, "Yarışmamız çok zordu, ama biz başardık. Biz buraya gelmeden önce hatta söz vermiştim 10 tane madalya toplayacağıma. Bunu yaptım, başardım. Şimdi öteki yarışa daha hevesli gideceğim. Öteki yarışta da başaracağıma inanıyorum sözümüzde duracağıma ve hocamın yüzünü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum" diye konuştu.
Öte yandan Emirhan, İtalya'da Avrupa şampiyonu olarak dünya rekoru kırmıştı.
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