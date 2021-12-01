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Dünya şampiyonu işitme engelli karatecinin yeni hedefi olimpiyatlar - Son Dakika

Dünya şampiyonu işitme engelli karatecinin yeni hedefi olimpiyatlar

01.12.2021 11:01
Dünya şampiyonu işitme engelli karatecinin yeni hedefi olimpiyatlar

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım kata dalında altın madalya kazanan milli sporcu Sabri Kıroğlu, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım kata dalında altın madalya kazanan milli sporcu Sabri Kıroğlu, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

35 yaşındaki milli sporcu Kıroğlu, Antalya'da 2019'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kata dalında birinci olmasının ardından İran'da 19-24 Kasım'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında da Türkiye'ye iki dalda altın madalya kazandırdı.

Büyük gurur ve mutluluk yaşayan Kıroğlu, ayağının tozuyla geldiği Düzce'de, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını başladı.

Şubatta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birinci olması halinde gelecek yıl 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da yapılacak olimpiyatlara katılacak olan Kıroğlu, orada da altın madalya kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmeyi istiyor.

"Ülkemize iki madalyayla geldiğim için çok mutluyum"

Bireysel antrenman çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Güzelbahçe Spor Salonu'nda sürdüren Kıroğlu, AA muhabirine, dünya şampiyonu olmak için çok çalıştığını, sırada olimpiyat hedefi olduğunu anlattı.

Yaşının ilerlediğini, Brezilya'da düzenlenecek şampiyonanın kendisi için son şans olduğunu vurgulayan Kıroğlu, "İran'da İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası yapıldı. Hazırlık döneminde belimden bir sakatlığım vardı. Ona rağmen antrenmanları aksatmamaya çalıştım. Hem ferdi kata hem de takım katada dünya şampiyonu oldum. Her iki alanda da şampiyon olduğum için ve ülkemize iki madalyayla geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Kıroğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl Brezilya'da İşitme Engelliler Olimpiyatları var. Şubat ayında Türkiye Şampiyonası'nda birinci olursam İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacağım. Brezilya'da şampiyon olup başarılarımı devam ettirmek istiyorum. Kendimi olimpiyatlara odakladım. Bir sonraki olimpiyatlarda 40 yaşında olacağım. O zaman kazanmam zor olacağı için varımı yoğumu Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara verdim. İnşallah orada da bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

"Zirveye çıkacağımıza inanıyorum"

Kıroğlu, Türkiye'nin karate sporunda başı çeken iller arasında yer aldığını belirterek, ülke olarak Japonya'dan sonra ikinci sırada bulunduklarını söyledi.

İşitme engellilerin de karate branşında çok başarılı olduğunu vurgulayan Kıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların yükselttiği bu çıtayı düşürmemek için elimizden geleni yapacağız. 2017 yılında Samsun'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye takım katada birinci oldu. Bu olimpiyatlarda da bunu devam ettirmeliyiz. Arkadaşlarımız, hocalarımız bize çok güzel destek veriyor. Türkiye'den çok güzel destekler alıyoruz. Bizler de onların vermiş olduğu destekle dünya şampiyonasını çok güzel şekilde atlattık. Sırada olimpiyatlar var. Orada da zirveye çıkacağımıza inanıyorum."

Altın Madalya, Milli Sporcu, Olimpiyat, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu işitme engelli karatecinin yeni hedefi olimpiyatlar - Son Dakika Spor


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