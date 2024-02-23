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- Dünya şampiyonu milli patenciden Çıldır Gölü'nde gösteri

Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve saz eşliğinde buzla dans gösterisi

ARDAHAN - Artistik buz pateni dünya şampiyonu milli sporcuları Naz Arıcı ile Elif Sırma Özel, atlı kızak ve saz eşliğinde Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Çıldır Gölü'nde gerçekleştirilen atlı kızak ve saz eşliğinde buzla dans gösterisinde heyecanlı anlar yaşandı. 23 Şubat Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in daveti üzerine Ardahan'da bulunan dünya şampiyonu milli sporcu Naz Arıcı gösteri sundu. Türkiye'nin en büyük buz pistinde sahne alan Naz Arıcı ve Elif Sırma Özel'in gösterisi yoğun ilgi gördü.

23 Şubat Ardahan'ın kurtuluş şenlikleri kapsamında Çıldır Gölü'nde takım arkadaşıyla gösteri düzenlediklerini söyleyen Elif Sırma Özel, "Ardahan'a geldiğim için çok mutluyum. İlk kez geldim ve çok beğendim. Burayı çok sevdim. Eşsiz bir doğada kaymak da beni çok mutlu etti" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "İki dünya şampiyonunu Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Çıldır Gölü'nde ağırlamış olmanın mutluluğunu duyuyoruz" diye konuştu.

CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu da, "Tüm Türkiye'yi Ardahan'ın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Çıldır Gölü'nü, Aktaş Gölü'nü, Yalnızçam Kayak Tesisleri'ni, Ardahan'ın doğasını, coğrafyasını, bu soğuk memleketin sıcak insanlarını gelip yakından görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.