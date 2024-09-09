Dünya Satranç Olimpiyatı Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Dünya Satranç Olimpiyatı Başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı başkent Budapeşte'de düzenlenecek. Türkiye adına 10 sporcu mücadele edecek ve toplamda 197 ülkeden 978 sporcu hamle yapacak.

09.09.2024 13:16
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Dünya Satranç Olimpiyatı, yarın Macaristan'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya satrancının en önemli organizasyonlarından biri olan ve iki yılda bir düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı, başkent Budapeşte'de 23 Eylül'e kadar sürecek.

Olimpiyatta, Türkiye adına 5'i erkek ve 5'i kadın olmak üzere toplam 10 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda açık kategoride 197 ülkeden 978, kadınlar kategorisinde 184 ülkeden 915 sporcu hamle yapacak.

Takımlar, her iki kategoride 4 asil ve 1 yedek sporcuyla yarışacak.

Türkiye'yi A Milli Erkek Takımı'nda Uluslararası Usta (IM) Oğulcan Kanmazalp kaptanlığında, Büyükusta (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can temsil edecek.

A Milli Kadın Takımı'nda ise GM Nijat Mammadov kaptanlığında, Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova yer alıyor.

Kaynak: AA

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