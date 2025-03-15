Dünya Snowcross Şampiyonası Türkiye'de Başladı - Son Dakika
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Spor

Dünya Snowcross Şampiyonası Türkiye'de Başladı

Dünya Snowcross Şampiyonası Türkiye\'de Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Snowcross Şampiyonası, nefes kesen yarışlarla Erciyes'te start aldı. Dünyanın dört bir yanından katılan sporcular, yarışlar boyunca kıyasıya mücadele verecekler.

15.03.2025 16:13  Güncelleme: 16:24
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ikinci kez Erciyes'te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası, nefesleri kesen yarışlar ile başladı. SNX Türkiye, dünyanın dört bir yanında, milyonlarca kişi tarafından canlı izleniyor.

Dünyanın önde gelen snowcross yarışçıları Türkiye'ye geldi, organizasyon sıralama yarışları ile start aldı. Kayseri'nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte sıralama turları ile başladı. Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenleniyor. Erciyes, 41 farklı kayak pisti ile Türkiye'nin en gelişmiş kayak merkezi olarak, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen bu prestijli organizasyonun ev sahipliğini yapmıştı. Organizasyon, televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 850 milyon kişiye ulaşarak büyük ilgi gördü. Bu yıl ise organizasyonun TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması hedefleniyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda Türkiye'nin yanı sıra İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç, Slovakya'dan 20'si erkek, 9'u kadın olmak üzere toplamda 29 kar motosikleti sporcusu start aldı. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak yarışlar, dünyanın en iyi snowcros sporcularının kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu unvanını kazanan Galip Alp Baysan, Erciyes'teki yarışta yer aldı.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) bu yıl TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması amaçlanıyor. Organizasyon ülkemizde ise TRT Spor, D-Smart Spor ve Sports TV'den canlı yayınlanacak. Şampiyona, pazar günü, final öncesi ısınma turu ve iki final yarışının ardından SNX Türkiye Ödül Töreni ile sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Snowcross Şampiyonası Türkiye'de Başladı - Son Dakika

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