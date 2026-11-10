Milli okçu Dünya Yenihayat Senegal'de tarih yazdı: Dakar 2026'da altın madalya - Son Dakika
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Milli okçu Dünya Yenihayat Senegal'de tarih yazdı: Dakar 2026'da altın madalya

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Milli okçu Dünya Yenihayat Senegal\'de tarih yazdı: Dakar 2026\'da altın madalya
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Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar bireysel okçuluk finalinde ABD'li Y. Whang ile karşılaşan Dünya Yenihayat, mücadeleyi 6-5 kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. Yenihayat'ın bu başarısı, Türkiye'nin Gençlik Olimpiyatları'nda okçuluktaki ilk altın madalyası olarak kayıtlara geçti. Judoda Sema Nur Yüksel'in ardından gelen bu altınla Team Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı dörde çıktı.

MİLLİ okçu Dünya Yenihayat, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar bireysel kategorisinde altın madalya kazandı.

Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde Team Türkiye sporcuları okçuluk, atletizm ve yelken branşlarında mücadele etti. 9 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen müsabakalarda milli okçu Dünya Yenihayat altın madalyanın sahibi olurken, milli sporcular atletizm ve yelken branşlarında da yarıştı.

OKÇULUKTA TARİHİ BAŞARI

Okçuluk kadınlar bireysel kategorisinde mücadele eden milli sporcu Dünya Yenihayat, son 16 turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden H. Alali ile karşılaştı. Rakibini 6-0 mağlup eden milli okçu, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avustralyalı E. Martini'yi 6-0 mağlup eden Dünya Yenihayat, yarı finalde ise İspanyol S. Perez Cumbreras karşısında 7-1 galip gelerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında ABD'li Y. Whang ile karşılaşan Dünya Yenihayat, rakibini 6-5 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Yenihayat, bu başarısıyla Türkiye'ye Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk okçuluk altın madalyasını kazandırdı. Milli okçunun elde ettiği altın madalya, judoda Sema Nur Yüksel'in kazandığı altın madalyanın ardından Team Türkiye'nin Dakar 2026'daki ikinci altın madalyası oldu.

EMRE BASUT 400 METRE ENGELLİDE VEDA ETTİ

Atletizm erkekler 400 metre engelli yarı finalinde yarışan milli sporcu Emre Basut, 53.24'lük derecesiyle serisini altıncı sırada tamamladı. Milli atlet, bu sonuçla Dakar 2026'ya veda etti.

ELİF BAYRAM YELKENDE YARIŞLARINA DEVAM ETTİ

Yelken kadınlar Techno kategorisinde mücadele eden milli yelkenci Elif Bayram, oyunlardaki dördüncü, beşinci ve altıncı yarışlarına katıldı. Dördüncü yarışını 13:08'lik derecesiyle yedinci sırada tamamlayan milli sporcu, beşinci yarışında 19:37'lik derecesiyle 16'ncı oldu. Altıncı yarışında ise 20:01'lik derecesiyle 12'nci sırada yer aldı.

TEAM TÜRKİYE'NİN MADALYA SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ

Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu günü sonunda Team Türkiye'nin madalya sayısı dörde ulaştı. Milli sporcular, judoda Sema Nur Yüksel ve okçulukta Dünya Yenihayat'ın kazandığı altın, yüzmede Kırhan Yılmaz ve atletizmde Elif Çelik'in elde ettiği bronz madalyalarla oyunlardaki mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriSenegalGençlikTürkiyeGüncelDakarDünyaSporSon Dakika

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