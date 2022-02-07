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Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj - Son Dakika

Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj

07.02.2022 10:13

Adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa, iddiaları doğruladı. Çok sayıda kulübün istediği tecrübeli forvet, Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı.

Net bir golcü arayan Fenerbahçe'ye Diego Costa'dan mesaj var. Dünyaca ünlü yıldız, önceliğinin Sarı-Lacivertli kulüpte oynamak olduğunu resmen açıkladı. Ajansspor'a konuşan Costa, "Fenerbahçe ile yapacağım görüşmenin durumuna göre diğer tekliflere bakacağım" dedi.

Türkiye'ye gelmek için yanıp tutuşuyor! Dünya yıldızı Diego Costa'dan mesaj var

İşte Diego Costa'nın açıklamaları:

"ÇOK SAYIDA MENAJER RAHATSIZ EDİYOR"

" Türkiye'den çok sayıda menajer beni rahatsız ediyor. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri de gönderiyorlar. Bu durum rahatsız edici.

"FENERBAHÇE'YE GÖRE KARAR VERECEĞİM"

Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim. Diğer tekliflere ona göre yanıt göndereceğim."

SELAHATTİN BAKİ BAKIYOR

Diego Costa, transfer konusunda bir sorun yaşanmaması için Brezilya'dan uçakla İspanya'ya geldi. Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye ya da Rusya'ya olası bir transferde ulaşım sorunu yaşamak istememek için yolculuk ettiği belirtiliyor. Costa ile Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki yapıyor.

Türkiye'ye gelmek için yanıp tutuşuyor! Dünya yıldızı Diego Costa'dan mesaj var

2 MİLYON EURO

Costa, senelik 2 milyon euroluk ücrete Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler bu rakamı daha da aşağı çekmeye çalışıyor.

HER YERDE ATTI

Costa, Atletico Madrid ve Chelsea formaları ile 2'şer kez lig şampiyonluğu yaşadı. La Liga'da 205 maçta 73 gol, Premier Lig'de 89 karşılaşmada 52 gol attı.

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Diego Costa, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj - Son Dakika Spor


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