Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti

08.11.2022 16:44

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, derin göğüs ve sırt dekolteli tulumuyla göz kamaştırdı. Fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan 3 çocuk annesi Roccuzzo, düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not aldı.

2017 yılında Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile nikah masasına oturan Antonela Roccuzzo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak dekolteli tulumuyla çektirdiği videoyu yayınladı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Instagram'da 20,5 milyon takipçisi bulunan Antonela Roccuzzo, bir etkinlik öncesi ünlü makyaj sanatçısına makyaj yaptırdı. Güzelliğiyle dikkat çeken Roccuzzo, göğüs ve sırt dekolteli tulumuyla kamera karşısına geçti. 3 çocuk annesinin kusursuz fiziği ise takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme "Dünyanın en güzel futbolcu eşi" ve "Göz kamaştırıcı" gibi yorumlar yapıldı.

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Lionel Messi, Instagram, Spor, Son Dakika

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