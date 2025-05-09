Leverkusen\'de ayrılık! Xabi Alonso görevini bırakacağını açıkladı

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i çalıştıran İspanyol Teknik Direktör Xabi Alonso, sezon sonunda Alman ekibine veda ediyor. Genç teknik adam Xabi Alonso, Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılık haberini açıkladı.

'LEVERKUSEN'DE SON 2 MAÇIM'

Alonso yaptığı açıklamada, "Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler" dedi.

İLK ŞAMPİYONLUĞU KAZANDIRDI

40 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'e tarihinde ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırarakBayern Münih'in 11 yılık saltanatına son vermişti. Xabi Alonso, bu sezon Alman ekibiyle ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

REAL MADRİD'E GİDİYOR

Öte yandan Xabi Alonso'nun yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor. İspanyol basını, Xabio Alonso ile Real Madrid yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığını, Carlo Ancelotti'nin sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını kısa süre içerisinde açıklamasının ardından Xabi Alonso'nun resmen duyurulacağı belirtildi.