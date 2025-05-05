Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy\'e geliyor! Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a dev transfer çalımı

Sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Bayern Münih'in kendilerine yaptığı teklifi bekletme kararı aldı. Oyuncu cephesi tarafından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin de bu transferde Mario Branco'ya tam yetki verdiği iddia edildi.