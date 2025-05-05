Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Geniş Video İzle

Şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sane'nin menajerinin Bayern Münih'ten gelen teklifi bekletme kararı aldığı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşmasını beklediği öne sürüldü. Bu transferde Fenerbahçe'nin Mario Branco'ya tam yetki verdiği de gelen haberler arasında.

05.05.2025 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Bayern Münih'in kendilerine yaptığı teklifi bekletme kararı aldı. Oyuncu cephesi tarafından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin de bu transferde Mario Branco'ya tam yetki verdiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy\'e geliyor! Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a dev transfer çalımı

Bayern Münih, Galatasaray, Leroy Sane, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Elvan4493:
    adamların transfer listesi yok, Galatasaray kime talipse ona koşuyorlar bu kafa ile şampiyonluğu 10 sene daha beklersiniz 28 1 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    şampiyonluk gidince taraftarı avutma taktikleri..hayır taraftarda yiyor yani. 15 0 Yanıtla
  • rıfat eren:
    alsın nasılsa elinde çöp olacak çalım attığı hangi transferin hayrını gördü ki 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    ihtiyaçimiz olan tek şey aziz baba Aykut kocaman ve fenerbahçenin eski ruhu 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:38:53. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.