Yeni nesil fantezi futbol oyunu "Fantazzie" tanıtıldı - Son Dakika
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Yeni nesil fantezi futbol oyunu "Fantazzie" tanıtıldı

28.09.2022 21:42

Dünyada milyonlarca sporseverin oynadığı fantezi futbolun Süper Lig'deki tüm takımları kapsayan yeni oyunu Fantazzie'nin tanıtımı yapıldı.

Dünyada milyonlarca sporseverin oynadığı fantezi futbolun Süper Lig'deki tüm takımları kapsayan yeni oyunu Fantazzie'nin tanıtımı yapıldı.

Feriye'de düzenlenen tanıtım gecesine, Fantazzie Oyun Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Özgür Gündoğan'ın yanı sıra kurucu ortaklar ve temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Gündoğan, spor sektörünü genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sektörü büyütmenin ve sürdürülebilir güçlü bir spor ekonomisi oluşturmanın önemine değinen Gündoğan, "Spor sektörünü genişletmek isteyen bizler, hem bu yelpazenin büyümesini hem de bu yelpazede yer alan kesimlerin mümkün olduğu kadar bu deneyimi daha yoğun hissetmelerini isteriz. Sadece maç skorunu takip etmesinler, maçı da izlesinler, sonrasındaki programları da izlesinler, mümkünse maça gitsinler, forma alarak takımlarını desteklesinler, maç öncesi günlerde de maç haberleriyle ilgilenerek bu deneyimi çok daha yoğun yaşasınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Gündoğan, sporseverlerin, oyun sayesinde hem oyuncuları hem de takımları daha yakından takip edeceğine inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu oyunda oyuncular futbol bilgilerini konuşturuyorlar, ne kadar bilgi o kadar başarı anlamına geliyor. Dolayısıyla, 'başarılı bir fantezi futbol oyunu Türkiye'deki spor sektörüne de ciddi anlamda katkı sağlayacaktır' düşüncesiyle bu yola çıktık. Oyunumuzu özellikle günümüzdeki ve yakın gelecekte oluşması muhtemel şartları göz önüne alarak tasarladık. Bir sezonu içeren bir oyun yerine sadece bir maç haftasında başlayan ve biten bir oyun olmasına özen gösterdik. Her pazartesi yeniden başlayan, her pazar ya da pazartesi akşamı sonuçlanan bir fantezi futbol oyunu oluşturduk. İçerisine bu oyunu farklılaştıran ve oynayanların daha çok keyif almasını sağlayacak özellikler eklemeyi ihmal etmedik."

Fantazzie'nin kurucu ortakları arasında, Sporttz, NewGen Agency, WePlay Ventures, Mackolik, Alpaslan Ensahri, Turgay Ozaner, Tufan Deriner, Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan, Acun Ilıcalı ve İsmail Oygur gibi marka ve isimler yer alıyor.

Mackolik Ligi yapılacak

Özgür Gündoğan'ın konuşmasının ardından söz alan İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Alpaslan Ensari ve Mackolik Üst Yöneticisi Emre Uğurlu, Fantazzie oyunun ana sponsorunun 'Mackolik' olacağını duyurdu.

Uygulamanın içerisindeki ana oyun, bu haftadan itibaren 'Mackolik Ligi' adıyla oyun severlerin kullanımında olacak.

Her hafta kazanma şansı

Fantazzie oyunu, her hafta kullanıcılarına hediye kazanma şansı tanıyacak.

Kullanıcılar içinde en çok puan toplayana, her hafta sonunda son model bir Samsung telefon hediye edilecek.

Sezon sonunda ise en yüksek puana ulaşan kullanıcı büyük ödülün sahibi olacak.

Fantazzie uygulamasını kullanıcılar App Store ve Google Play Store'dan indirebilecek veya Fantazzie.com web sitesinden kayıt olarak oynayabilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeni nesil fantezi futbol oyunu 'Fantazzie' tanıtıldı - Son Dakika

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