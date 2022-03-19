Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta - Son Dakika
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Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta

19.03.2022 13:35
Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta

LaLiga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart, Pazar akşamı özel yayınlarla dünyanın en büyük futbol rekabeti olan El Clasico'yu izleyicisi ile buluşturacak.

LaLiga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart, Pazar akşamı özel yayınlarla dünyanın en büyük futbol rekabeti olan El Clasico'yu izleyicisi ile buluşturacak.

İspanya LaLiga'da Real Madrid ve Barcelona'yı buluşturacak El Clasico heyecanı, yarın saat 23.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yaşanacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico'nun favorisi konumunda. Xavi önderliğinde toparlanan ve Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico'da kazanmak istiyor. Benzema, Vinicius, Modric, Aubameyang, Depay, Pedri gibi dünya yıldızlarının yer alacağı, 36 kamerayla dünyanın en büyük futbol maçı prodüksiyonuyla, canlı grafikler eşliğinde 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak El Clasico'yu Türkiye'de ise D-Smart canlı yayınlayacak.Pazar akşamı 21.30'da İstanbul stüdyolarında başlayacak El Clasico heyecanını, Madrid'den canlı anlatımlarla Aykut Aydın ve yorumcu Ömer Üründül tamamlayacak. El Clasico, 23.00'te Madrid'den canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelirken, maç sonrası El Clasico özel programıyla karşılaşmanın analizi yapılacak.


- İstanbul
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El Clasico, D Smart, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta - Son Dakika


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