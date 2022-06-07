Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı

Futbol dünyasının en değerli futbolcuları belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) değerlendirmesine göre, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe 205.6 milyon euroluk değeriyle listenin zirvesinde yer aldı.

MBAPPE ZİRVEYE YERLEŞTİ

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 205,6 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

JUNIOR VE HAALAND İLK 3'TE

Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatması sonrası listenin başında yer alan Mbappe'yi son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior (185,3 milyon euro) ve Manchester City'nin 21 yaşındaki Norveçli yeni golcüsü Erling Haaland (152,6 milyon euro) takip etti.

İşte en değerli 10 futbolcu: