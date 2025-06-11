Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

TÜRK:

2000'de ilk ve son kez bir TÜRK takımı Galatasaray bu listede dünya 1 numarası olmuştu. O zaman tüm takım taraftarları birlikte sevinmişti. Şimdi ise bi şirket her şehirde nefret tohumu ekti, o pisliğin içine kendi battı ve çırpındıkça batmaya devam ediyor. Her şeyleri zarar, üretim yapmak yerine komisyonculuk yapıyorlar. Yurt dışından getir bizde yüksek fiyatlara sat, zengin çabalamadan daha zengin olsun ne güzel düzen