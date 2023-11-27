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Manchester United'ın yıldızı Garnacho'dan akıllara durgunluk veren vuruş! Yılın golü olması kaçınılmaz - Son Dakika

Manchester United'ın yıldızı Garnacho'dan akıllara durgunluk veren vuruş! Yılın golü olması kaçınılmaz

Everton ile oynadıkları maçta Manchester United'ın yıldızı Alejandro Garnacho, 3. dakikada müthiş bir röveşata golüne imza attı. 19 yaşındaki futbolcunun bu golü futbolseverler tarafından şimdiden yılın golü ilan edildi.

Manchester United\'ın yıldızı Garnacho\'dan akıllara durgunluk veren vuruş! Yılın golü olması kaçınılmaz
27.11.2023 - 08:23,  Güncelleme: 08:48
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Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'a 3-0 kaybetti. Karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı Garnacho attığı golle büyük sükse yarattı.

FUTBOLSEVERLER YILIN GOLÜ İLAN ETTİ

Mücadelenin 3. dakikasında Garnacho, Dalot'un rakip ceza sahasının sağ taç çizgisine yakın bölgesinden yaptığı ortada röveşata vuruşla ağları buldu. Arjantinli yıldızın bu golü tüm dünyada büyük ses getirirken, futbolseverler tarafından şimdiden yılın golü ilan edildi.

Futbol dünyası bu vuruşu konuşuyor! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı

GALATASARAY'I YENEMEZLERSE DEVLER LİGİ'NE VEDA EDECEKLER

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım Çarşamba akşamı Galatasaray'a konuk olacak. İngiliz devi, saat 20:45'te başlayacak mücadelede temsilcimize kaybetmesi durumunda son 16 turuna yükselme şansını kaybedecek.

İşte kare kare Garnacho'nun golü:

Dünyayı ayağa kaldıran vuruş! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı
Görüntü: beIN Sports
Dünyayı ayağa kaldıran vuruş! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı
Görüntü: beIN Sports
Dünyayı ayağa kaldıran vuruş! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı
Görüntü: beIN Sports
Dünyayı ayağa kaldıran vuruş! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı
Görüntü: beIN Sports
Dünyayı ayağa kaldıran vuruş! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı
Görüntü: beIN Sports
Dünyayı ayağa kaldıran vuruş! Manchester United'ın yıldızı Garnacho yılın golünü attı
Görüntü: beIN Sports

Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'ın yıldızı Garnacho'dan akıllara durgunluk veren vuruş! Yılın golü olması kaçınılmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'ın yıldızı Garnacho'dan akıllara durgunluk veren vuruş! Yılın golü olması kaçınılmaz - Son Dakika
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