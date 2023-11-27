Manchester United\'ın yıldızı Garnacho\'dan akıllara durgunluk veren vuruş! Yılın golü olması kaçınılmaz

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'a 3-0 kaybetti. Karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı Garnacho attığı golle büyük sükse yarattı.

FUTBOLSEVERLER YILIN GOLÜ İLAN ETTİ

Mücadelenin 3. dakikasında Garnacho, Dalot'un rakip ceza sahasının sağ taç çizgisine yakın bölgesinden yaptığı ortada röveşata vuruşla ağları buldu. Arjantinli yıldızın bu golü tüm dünyada büyük ses getirirken, futbolseverler tarafından şimdiden yılın golü ilan edildi.

GALATASARAY'I YENEMEZLERSE DEVLER LİGİ'NE VEDA EDECEKLER

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım Çarşamba akşamı Galatasaray'a konuk olacak. İngiliz devi, saat 20:45'te başlayacak mücadelede temsilcimize kaybetmesi durumunda son 16 turuna yükselme şansını kaybedecek.

İşte kare kare Garnacho'nun golü:

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports