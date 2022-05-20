Durabeyli köyü turnuva şampiyonu - Son Dakika
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Durabeyli köyü turnuva şampiyonu

20.05.2022 17:20
Durabeyli köyü turnuva şampiyonu

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aşağı Dağ Köyü'nde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen futbol turnuvası sona erdi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aşağı Dağ Köyü'nde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen futbol turnuvası sona erdi. 24 takımın katılımıyla turnuvanın finalinde karşı karşıya gelen namağlup finale adını yazdıran Artıklar ve Durabeyli'nin final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu.

Maç öncesi her iki takım oyuncuları dev Türk bayramıyla sahaya çıktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından büyük mücadele başlamış oldu. İlk yarısı Durabeyli takımının 1-0 üstünlüğü ile biterken ikinci yarı büyük çekişmelere sahne oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Durabeyli rakibi Artıklar'ı 3-2 yenerek turnuvanın namağlup şampiyonu oldu. Final maçında her iki takım taraftarı da maçın başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar tam destek verdi. Binlerce kişinin izlediği maçta tribünlerde renkli görüntülerde yaşandı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Durabeyli oyuncuları ve seyircileri büyük sevinç yaşadı. Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verilirken turnuvanın şampiyonu Durabeyli Köyü futbolcuları şampiyonluğu köylerinde eğlenerek kutladı.

Durabeyli takımı ve taraftarı kupa töreninin ardından araç konvoyu yaparak, köyde orkestralı eğlence düzenledi şampiyonluğu doyasıya kutladı. - ZONGULDAK

Durabeyli köyü turnuva şampiyonu
Durabeyli köyü turnuva şampiyonu
Durabeyli köyü turnuva şampiyonu
Durabeyli köyü turnuva şampiyonu
Durabeyli köyü turnuva şampiyonu

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Kaynak: İHA

İstiklal Marşı, Zonguldak, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durabeyli köyü turnuva şampiyonu - Son Dakika


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