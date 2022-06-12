Dursun Özbek: "3 veya 4 tane nokta transferimiz var" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "3 veya 4 tane nokta transferimiz var"

12.06.2022 13:28
Dursun Özbek: "3 veya 4 tane nokta transferimiz var"

- Dursun Özbek: "3 veya 4 tane nokta transferimiz var" Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz" dedi.

- Dursun Özbek: "3 veya 4 tane nokta transferimiz var"

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz" dedi.

Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Pilav Günü'ne Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek de katıldı. Etkinlikte salonda bulunan en yaşlı üye olan Oktay Aras, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Seçim dönemleri, Galatasaray'da çok keyifli bir dönem. Şölen, bayram niteliğinde geçiyor. Dün de öyle oldu. 4 bin 500, 5 bine yakın Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle görüşüp, sohbet ettiler. Galatasaray'da seçimin en büyük özelliği bu. Bugün de pilav günümüz. İki tane bayram gününü bir arada yaşadı Galatasaray, çok keyifliydi" şeklinde konuştu.

"Camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız"

Bugün uyandığında neler hissettiğini sorulması üzerine Başkan Özbek, "Arkadaşlarımla berabere Galatasaray'a hizmet etmeye geldiğimiz için mutluluk hissettik. Genel kurulun bizi bu büyük göreve layık görmesi de çok önemliydi. Bundan sonra borcumuzu Galatasaray'a ödeyeceğiz. Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için arkadaşlarımla beraber sabırsızlanıyorum. Salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra iş başındayız. Galatasaraylıları, taraftarı mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Dursun Özbek, "Biz zaten seçime hazırlanırken bazı çalışmaları da yürütüyorduk. Salı günü mazbatadan sonra yeni başlayacak değiliz. Çalışmalarımız var. Hem finansal boyutu itibariyle hem de amatör sporlarda hem de futbolda transfer için gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Sezon başlıyor. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör konusuyla ilgili gelen soruyu Özbek, "Önce Salı günü Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Sportif A.Ş. yönetim kuruluna bağlı olarak oradan bir açıklama gelecektir. O zaman siz de duyarsınız. Şu anda tarih veremiyorum. Önce görevi devralmak lazım. Sportif A.Ş yönetimini hazırladıktan sonra duyacaksınız" diye cevaplandırdı.

"3 veya 4 tane nokta transferimiz var"

Transfer politikalarına da değinen Dursun Özbek, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" dedi.

Özbek, son olarak olarak Teknik Direktör Domenec Torrent'le alakalı, "Görevi devraldıktan sonra elbette görüşeceğiz. Torrent bizim antrenörümüz" cümlelerine yer verdi.

Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: '3 veya 4 tane nokta transferimiz var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dursun Özbek: "3 veya 4 tane nokta transferimiz var" - Son Dakika
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