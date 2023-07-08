Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e tavsiye - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e tavsiye

08.07.2023 09:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen şampiyonluk kutlaması gecesinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferini değerlendirdi. Özbek, Arda Güler'e başarılar dileyerek, buradaki disiplini orada da devam ettirmesini istedi. Ayrıca Özbek, Galatasaray'ın gelecek sezon için çok iyi bir takım kurma peşinde olduğunu belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 23'üncü şampiyonluk kutlaması gecesi düzenlendi. Burada Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek değerlendirdi. Özbek yaptığı açıklamada, "Sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin." dedi.

"BURADAKİ DİSİPLİNİ ORADA DA DEVAM ETTİRSİN"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin. Zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum inşallah yüzümüzü ak çıkarır' ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"VERDİĞİMİZ SÖZLER TEK TEK GERÇEKLEŞTİ"

1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraber olmak çok keyifli. Seçimlerden önce yine buraya gelmiştim. Geldiğim zaman Bodrumlu Galatasaraylılara sözler vermiştim. Şuanda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Verdiğimiz sözler tek tek gerçekleşti.

"BU SENE ÇOK İYİ BİR TAKIM KURMA PEŞİNDEYİZ"

En önemlisi de Cumhuriyetin 100'üncü yılında kupayı kazanmak çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekküre ediyorum. Kupa el birliğiyle kazanıldı ve şuan hep birlikte bunun keyfini çıkarıyoruz. Zor bir sezona hazırlanıyoruz. İnşallah bu sezon da başarılarımız devam edecek. Gelecek sene inşallah yine burada şampiyonluğun kutlamasını yaparız. Galatasaray çıtayı çok yüksek tuttu, sürpriz isim her zaman var. Bu sene de çok iyi bir takım kurma peşindeyiz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e baba tavsiyesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e baba tavsiyesi
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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e tavsiye - Son Dakika


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