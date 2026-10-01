Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu - Son Dakika
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Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

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Dursun Özbek, \'\'Galatasaray için çok önemli\'\' diyerek duyurdu
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, EFC Yönetim Kuruluna seçilmesini değerlendirdi. Özbek, "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği çok önemli bir organizasyon. Burada Galatasaray'ı temsil etmek, Galatasaray'ın orada olması gerçekten hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli bir durum. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği nedir diye dikkate aldığımızda yaklaşık 800'ü aşkın profesyonel futbol Avrupa'da profesyonel olarak futbol oynayan kulübün üye olduğu bir yapı'' dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin Türk futbolu ve sarı-kırmızılı kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

''BENİ DAVET ETTİ''

Dursun Özbek, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminde EFC Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüştüğünü aktaran Özbek, "Kendisinden davet aldık. Kopenhag'da yapılacak genel kurula gelmemi istedi. Yönetim kurulu üyeliği için beni davet etti. Ben de bu davet üzerine Kopenhag'a gittim. Orada Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin yönetim kurulu için bir seçim vardı. O seçime katıldım. Oy kullanan üye sayısı 138'di. Onların oyuyla, oy birliğiyle yönetim kuruluna seçildim. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği çok önemli bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

''GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Dursun Özbek, EFC'ye 800'den fazla kulübün üye olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"EFC'de olmamız hem Türk futbolu hem de Galatasaray için çok önemli bir durum. Avrupa'nın bütün büyük kulüplerinin katıldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Hem UEFA ile hem de FIFA ile organik bağları var. Burada özellikle UEFA ile olan bağları çok önemli. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi bütün organizasyonları beraber yapıyorlar. Oradaki gelir paylaşımının organize edilmesi var. FIFA ile de aynı şekilde Dünya Kupası organizasyonu için organik bağları var. Orada özellikle milli takıma oyuncu veren kulüplerin bu futbolcularla ilgili hem sigortaları hem de belli bir ücret ödenmesi şeklinde çok verimli anlaşmaları var. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği, 2008 yılında 100'e yakın üyeyle kurulmuş."

Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

''GENEL KURULDA ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER VARDI''

Dursun Özbek, EFC'nin Kopenhag'da gerçekleştirilen genel kurulunda futbol dünyasından birçok önemli isimle temasa geçtiğini söyledi.

Avrupa futboluna şekil veren bir organizasyonun içinde olmanın önemini tekrarlayan Özbek, "Avrupa'daki 55 ülkeden kulüpler buraya üye. Özellikle Galatasaray'ın buraya, bu yönetim kurulu kadrosuna davet edilmesi bizim için ayrıca önemli. Genel kurul esnasında temaslarım oldu ve insanlarla görüştüm. Gerçekten Galatasaray çok büyük bir marka. Genel kurulda çok önemli isimler vardı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin genel kuruldaydı. Barcelona'nın ve diğer bütün kulüplerin başkanları da oradaydı. Orada Galatasaray'ın görüntüsü çok farklı bir boyuttaydı." diye konuştu.

Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

''ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM''

Özbek, EFC'nin genel kurulunda UEFA Başkanı Ceferin ile sohbet ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceferin, Galatasaray'ın futbola çok büyük yatırım yaptığını ifade etti. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda söylemler var. Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Avrupa'ya yön veren Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin içinde olmak Galatasaray için çok önemli. Bu beni de gururlandıran bir durum. EFC'nin bütün faaliyetlerine katılacağım. Orada Galatasaray'ın görüşlerine büyük değer veriyorlar. Güzel bir genel kurul geçti. Seçim esnasında üyelerin oy birliğiyle bizi seçmeleri de ayrıca gurur verici bir husus. Bu çalışmalar Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak için başkan olarak elimden geleni yapacağım."

Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

''16'YA KALAN TAKIMLAR ARASINDAYDIK''

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir dağılımının çok önemli olduğunu vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim de görüşümüzü söyleyeceğimiz birkaç husus var. Bunlardan en önemlisi ise bu Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirlerin dağıtımı. Tabii Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin asıl amacı Avrupa futbolunun sürdürülebilir olması. Finansal açıdan bu yönde çok iyi çalışmaları var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız zaman UEFA'nın yayınladığı bir liste vardı. O listedeki kulüpler içinde son 16'ya kalan takımlar arasındaydık. Son 16'da 15. sıradayız. Demek ki bizim Galatasaray'ı daha da büyütmeye ihtiyacımız var. Yaptığımız temaslar çerçevesinde bu yönetimin içinde olmanın Galatasaray'a çok daha büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum."

Dursun ÖzbekGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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