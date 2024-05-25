Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkanlığına Yeniden Seçildi

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkanlığına Yeniden Seçildi

Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği seçimli genel kurulda Dursun Özbek, başkanlığa yeniden seçildi. 20 sandıkta yapılan oy sayımında Özbek, toplamda 3 bin 343 oy alarak rakibini geride bıraktı. Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

25.05.2024 21:23
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Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.

Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Saat 15.00'te kapanan sandıkların sayımı sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı. Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.

Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle

SandıkKullanılan oyÖzbekBatum
120015736
221217332
323716270
422716261
521414761
622115163
721416445
821316642
921416742
1020214647
1121315853
1216512435
1317914136
1420615549
1522017444
1626020847
1725119748
1824619144
1925820147
2025819953
Toplam44103343955
Not: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir.

İki yıl süreyle görev yapacak

Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.

2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Özbek tulum çıkardı

Dursun Özbek, kurulan 20 sandığın tamamında ipi önde göğüsledi.

Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Özbek, Süheyl Batum ile girdiği seçim yarışında tüm sandıklardan farklı şekilde önde çıkmayı başardı.

Özbek, Batum'a karşı en yüksek farkı, 16. sandıkta yakaladı. Söz konusu sandıkta Özbek'e 208, Batum'a 47 oy çıktı. Fark, 161 oldu.

Dursun Özbek'e en fazla oy 208 ile 16, en az oy ise 124 ile 12. sandıktan çıktı. Süheyl Batum, en fazla oyu 70 ile 3, en az oyu ise 32 ile 2. sandıkta aldı.

En fazla oy alan başkan Özbek

Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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