Dursun Özbek: Hedefimiz Şampiyonluk - Son Dakika
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Dursun Özbek: Hedefimiz Şampiyonluk

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hem ligde hem kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini açıkladı.

22.04.2025 20:34
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- Dursun Özbek: "Hedefimiz her iki kulvarda da şampiyon olmak"

KONYA - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ligin devam ettiğini belirterek, " Konya'da bir yarı final maçına çıkacağız. Bunlar tek maçlık eşleşme ve hedefimiz tabii bu sene her iki kulvarda da şampiyon olmak. Onun için hazırlıklarımız tamam. Bugün oynayacağımız maç da çok önemli. Ligin de artık sonuna doğru geliyoruz" dedi.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor'la karşılaşacağı maç öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konakladıkları otelde basın açıklaması düzenledi. Başkan Özbek, "Konya'da bir yarı final maçına çıkacağız. Bunlar tek maçlık eşleşme ve hedefimiz tabii bu sene her iki kulvarda da şampiyon olmak. Onun için hazırlıklarımız tamam. Bugün oynayacağımız maç da çok önemli. Hatta lig de çok büyük önem arz ediyor. Çünkü artık sonuna doğru geliyoruz. Avrupa'ya gidecekler, şampiyonluklar, düşecek takımlar hepsinin büyük bir mücadelesi var. Dolayısıyla ligin belki de en stresli, en yoğun haftalarına giriliyor. Bizim hedefimiz tabii her iki kulvarda da başarıyı yapalım ama tabii biraz önce de söylediğim gibi çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligin bitmesine 6 hafta kaldı. Kupada da yolumuza devam edersek maçımız orada var. Ben buradan taraftarlarıma, genel kurul üyelerime, yönetim kurulundaki arkadaşlara, oyuncularıma, teknik kadroma, herkese buradan bir çağrı yapmak istiyorum; bu 6 hafta ligin en önemli haftası. Bir iki maçta her şey değişebiliyor. Pazar günü de bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, geldi. Fenerbahçe'den bir puan aldı gitti. Şimdi bunun önemine dikkat çekmek istiyorum. Buradan yapacağım çağrıda ifade ettiğim gibi her maçımıza bir final havasında çıkmamız gerekiyor. Buradan bütün Galatasaraylı taraftarlara bu mesajı vermek istiyorum. Bitmiş hiçbir şey yok. Dolayısıyla lig devam ediyor. Biz Galatasaray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali, kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonda oynayıp hedefe ulaşmak" şeklinde konuştu.

"Elbette ki hedefimiz 5. yıldızı almak"

Süper Lig'de 5 puan önde olmanın çok önemli olmadığını ifade eden Başkan Özbek, "Biz hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette ki hedefimiz 5. yıldızı almak. Ama kalan maçlarımızı hiçbir şekilde rehavete düşmeden üstün seviyede bir ciddiyet ve konsantrasyonla oynayacağız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Hedefimiz Şampiyonluk - Son Dakika

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