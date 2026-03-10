Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar - Son Dakika
10.03.2026 09:47  Güncelleme: 09:51
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak son 16 turu eşleşmesi öncesi futbolcuları motive etmek adına önemli bir prim kararı aldı. Tur atlanması durumunda futbolculara büyük bir ödül verilecek. Daha önce Juventus ve Beşiktaş maçları sonrasında futbolculara toplamda 3.5 milyon Euro prim dağıtıldığı öğrenildi. Liverpool turu için ise daha büyük bir prim verilmesi planlanıyor.

JUVENTUS VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI İÇİN 3.5 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, play-off turunda Juventus'un elenmesinin ardından oyunculara büyük bir prim dağıttı. Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılı futbolculara toplam 3.5 milyon Euro prim ödendiği öğrenildi.

LIVERPOOL TURU İÇİN DEV ÖDÜL

Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un elenmesi durumunda takıma daha büyük bir prim verilmesi yönünde karar aldı. Yönetimin bu hamlesiyle futbolcuların kritik eşleşme öncesi ekstra motive edilmesi hedefleniyor.

UEFA'DAN BÜYÜK GELİR

Galatasaray, play-off turunda Juventus'u eleyerek UEFA'dan 11 milyon Euro'luk bonus kazandı. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesabına yatırılması bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL ÖDÜLÜ 12.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselmesi halinde UEFA'dan 12.5 milyon Euro (yaklaşık 637.7 milyon TL) ek gelir elde edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp böylece Şampiyonlar Ligi gelirlerinde 50 milyon Euro barajına yaklaşmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dursun Özbek, Galatasaray, Liverpool, Beşiktaş, Juventus, Spor, Son Dakika

