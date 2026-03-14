Dursun Özbek\'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar

Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'da tüm gözler bu akşam oynanacak RAMS Başakşehir maçına çevrildi.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e kaybetmesinin ardından ayağına gelen dev fırsatı kaçırmak istemiyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, oyunculara RAMS Başakşehir mücadelesi öncesi doping etkisi yaratacak bir karar aldı.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Puan farkını açmak isteyen Galatasaray, RAMS Başakşehir maçının galibiyet primini 1 milyon Euro olarak açıkladı. Galibiyetin gelmesi durumunda prim ücretlerinin pazartesi günü hesaplara direkt yatırılacağı belirtildi.
