Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar

14.03.2026 17:09
Galatasaray yönetimi, ligde Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kaybetmesi sonrası RAMS Başakşehir maçı için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara büyük bir jest yaparak zorlu maçın galibiyet primini 1 milyon Euro olarak açıkladı.

Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'da tüm gözler bu akşam oynanacak RAMS Başakşehir maçına çevrildi.

GALATASARAY FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe'nin lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e kaybetmesinin ardından ayağına gelen dev fırsatı kaçırmak istemiyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, oyunculara RAMS Başakşehir mücadelesi öncesi doping etkisi yaratacak bir karar aldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINA ÖZEL PRİM

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Puan farkını açmak isteyen Galatasaray, RAMS Başakşehir maçının galibiyet primini 1 milyon Euro olarak açıkladı. Galibiyetin gelmesi durumunda prim ücretlerinin pazartesi günü hesaplara direkt yatırılacağı belirtildi.

Fatih Karagümrük, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (4)

  • yenalyy yenalyy:
    brawo başkan Sanada bu yakışır 21 2 Yanıtla
  • masal1234 masal1234:
    Büyük Başkan ??? 18 1 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    ERDEN TİMUR YOK PARA NERDEN GELİİ.. 1 5 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    belli ki yine nerden kimden belli olmadığı bir sponsor bulmuşlar yoksa paraları yok harıl harıl sponsor arıyorlar... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
