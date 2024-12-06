Dursun Özbek'ten TFF Başkanı'na Tepki - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten TFF Başkanı'na Tepki

Dursun Özbek\'ten TFF Başkanı\'na Tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu canlı yayında tehdit etmekle suçladı.

06.12.2024 01:32
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini canlı yayında açıkça tehdit ettiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanloğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Özbek, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir. Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray'ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem. Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır. Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir. Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten TFF Başkanı'na Tepki - Son Dakika

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