Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda

Dursun Özbek\'ten TFF ve MHK\'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda
22.02.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçından sonra yaşanan olaylar ve TFF'nin açıklamasıyla ilgili konuştu. Özbek, yaptığı açıklamada, Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor. Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur. Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır.'' dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçından sonra yaşanan olaylar ve TFF'nin açıklamasıyla ilgili GSYİAD'da çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ADALET DUYGUSUNUN PARAMPARÇA EDİLDİĞİ YÖNETİM'

Konyaspor maçında verilen hakem kararlarına değinen Dursun Özbek, "Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi.' dedi.

'BU REZİLLİĞİN SORUMLUSU HALA KOLTUĞUNDA'

MHK'yı eleştiren Dursun Özbek, kuralların herkese karşı aynı uygulanmasını istediklerini ifade ederek "Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor. Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda

"GALATASARAY'IN KÜLTÜRÜNDE AYAK OYUNLARI YOKTUR'

Gerekli aksiyonları alacaklarını belirten Özbek, "Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur. Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır. Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk! Bu sene de olacağız. Geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.' yorumunda bulundu.

Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİK"

Taraftarlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Dursun Özbek, 'TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray'ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur. Galatasaray'ı sportif başarıda sürdürülebilir başarıya ulaştırmak, mali yapısını güçlendirmek ve rakibimizin önüne geçmek için çalışıyoruz. Şu anda planlanan kirli oyun ise bunu engellemek içindir! Galatasaray'ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına, kendi vasat dünyalarına çekmek için çalışıyorlar! Kimse merak etmesin, kimse endişe etmesin! Bu sezon da biz şampiyon olacağız. Galatasaray'ı sevenlerden tek ricam var. En büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek. Zor zamanları da büyük zaferleri de birlikte yaşadık, yine birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Konyaspor, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Apple User Apple User:
    aglayin emek hirsizlari 58 38 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    biz aglamayiz, aglayana emzik veririz 8 11
  • VillaUmut VillaUmut:
    Nasıl ayak oyunları yok ya? Okan Buruk yabancı basına bile düştü, haberi mi yok acaba :) 52 28 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    500 yıllık kultur mu dogru frenklerden bahsediyor haklı. 44 21 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    mektebi sultaniye 14 4
    Metin Gürlek Metin Gürlek:
    hoşşşttt 0 0
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    frenkitleri 32 12 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    alıştılar her türlü yolsuzluğa. kaybetmet hazımsızlık yapıyor 17 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
21:48
Kritik bir galibiyet daha Beşiktaş, Göztepe’ye gol oldu yağdı
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:28:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.