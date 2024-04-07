Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk

Geniş Video İzle

Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.

07.04.2024 23:03  Güncelleme: 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkması ve 2. dakikada sahadan ayrılmasının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DÜNYAYA REZİL OLDUK"

Özbek'in açıklamasından satır başları;

Böyle bir durumu beklemiyordum. Saçma sapan bir durumla karşılaştık. Bir sürü şey söylediler, bunlar akıl tutulması. Urfa gibi güzel bir şehirde bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık.

"DÜNYAYA MAHCUP OLDUK"

Süper Kupa finalini 1 dakikada biten bir şekle getirdiler. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?

"CUMHURİYETİN 100. YILINA YAKIŞMAYAN BİR FİNAL OLDU"

Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final oldu. Bunun kime ne faydası oldu belli değil. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum. İnsanların eve gidince 'Biz ne yaptık' demesi lazım. Federasyon tarihi açıkladı. Seçime gidilmesi öngörülüyordu. Seçime giderek gerekeni yaptılar. Bu seçimin hazırlığının yapılması lazım. İyi hizmet edecek kişiler lazım.

Dursun Özbek\'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dursun Özbek, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Arslan: O zaman niye kabullendiniz bu durumu ? Siz niye devam ettiniz,hicmi utanmiyorsunuz başkan,biz böyle bir kupa istemiyoruz diye niye delikanlıca mertçe tavır sergilemiyorsunuz, çıkıp birde böyle riyakarca yorum yapıyorsunuz,delikanlı olan 17 yaşındakilerle çıkıyorlar ertelensin derdi,ama tek bir temiz başarınız yok bu size tam yakıştı, dünyada sizin sevincinizden utanç duydu,artık dünyaca rezilsiniz. 51 37 Yanıtla Sirac cirik: Hoşt 19 18 Okan Aslan: hoşttt 1 1 Emre Akcay: Fener e acımakmk fenerı heryerde yenmek zorundadır galatasaray. Cekılmeyı bıle başaramadınız. Malup çekıldınız puhahaj 0 0
  • ÖZTAŞ SERVİS: Sayenizde!!! 31 29 Yanıtla
  • Ahmet Aydın: Ahaha. Rezaletten bahsedene bak. İnsanda biraz yüz olur. 34 24 Yanıtla
  • Ahmet Demir: hala konuşuyor ya utanmadan şaşıyorum 29 25 Yanıtla
  • Cetin Kabar: Sizede bu yakışır zaten dünyaya rezil ettiniz Türkiye'yi hakem facialariyla 28 18 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu kupayı baylokcu tff başkanına verin en çok o hak etti. 10 1 Yanıtla
  • Murat Çevre: Takım tutmam maçtan anlamam fakat bu yapılan sarlatanlikdan başka bir şey değil . çocuklari sahaya sur 2. dk sonra maçtan cekil. vs . vs.. Dikag etiyseniz Ali koc geldiginden beri insanlar maçın skorlarını değil bunlari konuşuyor yazik.. 4 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:02 Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisi kamerada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada
21:55 Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı
21:32 Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı öncesinde ’Ali Koç dışarı’ tezahüratları yapıldı Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı
20:57 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
22:11 Maç başlar başlamaz attı Icardi’den Süper Kupa’da 50. saniyede gol Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
20:57 Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü
20:49 CHP’nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL’lik kuruyemiş faturası ödedi CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi
19:34 Sinirden masayı yumrukladı Ali Koç’tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek Sinirden masayı yumrukladı! Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 23:35:40. #1.12#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement