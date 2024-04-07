Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkması ve 2. dakikada sahadan ayrılmasının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Özbek'in açıklamasından satır başları;
Böyle bir durumu beklemiyordum. Saçma sapan bir durumla karşılaştık. Bir sürü şey söylediler, bunlar akıl tutulması. Urfa gibi güzel bir şehirde bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık.
Süper Kupa finalini 1 dakikada biten bir şekle getirdiler. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?
Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final oldu. Bunun kime ne faydası oldu belli değil. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum. İnsanların eve gidince 'Biz ne yaptık' demesi lazım. Federasyon tarihi açıkladı. Seçime gidilmesi öngörülüyordu. Seçime giderek gerekeni yaptılar. Bu seçimin hazırlığının yapılması lazım. İyi hizmet edecek kişiler lazım.
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk - Son Dakika
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)