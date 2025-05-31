Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı - Son Dakika
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Spor

Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı

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Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı
31.05.2025 15:41  Güncelleme: 15:44
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Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı
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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, İstanbul'dan ayrılırken açıklamalarda bulundu. Neden stadyumdan veda etmediklerini açıklayan yıldız isim, ''Tesislerdeki veda sorun değil. Elbette stadyumda veda etmek isterdim ama şu anda atmosfer çok iyi değil. Bu şekilde olması daha iyi.'' dedi.

İki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, İstanbul'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYON OLACAK''

Fenerbahçe'nin gelecek dönem şampiyon olacağını söyleyen Tadic, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak. Şampiyon olmak için birçok şeyi doğru yapmak gerekiyor. Eminim ki Fenerbahçe bu doğruları yapacak." dedi.

''GÜZEL ANILARI KORUMAK İSTEDİK''

Samandıra Tesisleri'nde yapılan veda töreni hakkında da yorum yapan yıldız isim, ''Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız karardı. Fenerbahçe'nin imajını zedelemek istemedik. Herkes çok üzgün. Güzel anıları korumak istedik. Tesislerdeki veda sorun değil. Elbette stadyumda veda etmek isterdim ama şu anda atmosfer çok iyi değil. Bu şekilde olması daha iyi.'' sözlerini sarf etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, havalimanında Dusan Tadic'e sevgi gösterilerinde bulunarak yıldız ismi uğurladı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • bindokuzyüzüç semih:
    FB ve Türk bayrağı önünde düzgün yapılabilirdi. FB itibarına zarar verdiniz yöneticilerle birlikte. Son maça çıkma saygısında bile bulunmadan kacarak gittiniz hadi yürü ya 51 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADAM BILE BİLİYOR FENEV TARAFTARININ NE OLDUĞUNU 23 26 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    fb taraftarını tanıyamamışsın malesef. ne olursa olsun seni ayakta alkışlayarak gönderirdik 14 30 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    en az sizin kadar bizde uzgunuz. sizi ayakta alkıslatmadan yemekhanede iki plaket ile gonderen yonetim utansın. her zaman kalbimizdesiniz. 24 3 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    FB de kaptanlık seviyesine gelmiş kişiler bunu yapmamalı. Ancak tribünlerde de sorunnyokmu sizce. Yönetime istifa, futbolculara ıslık ve yuh ama Mourinho süper. Tribünde tek bir eleştiri yok. 12 1 Yanıtla
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