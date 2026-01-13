Duyanlar şaşkın! Galatasaray\'da Yusuf Demir sürprizi

Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan ve gözden çıkarılan Yusuf Demir'in yollar ayrılmadan önce kadro dışı bırakılacağı konuşuluyordu. Genç oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

YUSUF DEMİR İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Galatasaray, Yusuf Demir ile bir süredir sözleşme fesih görüşmeleri yapsa da henüz anlaşma sağlanamadı. Oyuncunun menajerinin alacaklarının tamamını talep etmesi nedeniyle orta yolun bulunamadığı öne sürüldü. Tüm taraftarlar oyuncu hakkında kadro dışı beklerken, Okan Buruk'tan ters bir hamle geldi ve oyuncuyu Fethiyespor maçının kamp kadrosuna dahil etti.

KUPA MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor deplasmanına çıkan Galatasaray'da kadroya dahil edilen Yusuf Demir, mücadeleye de ilk 11'de başladı. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar yeniden ''Yusuf Demir takımda mı kalacak?'' yorumlarını yapmaya başladı.