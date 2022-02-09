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Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı - Son Dakika

Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı

09.02.2022 14:05

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Traktor FC, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da saldırıya uğrayan Onur Anıtı'nı formasına taşıdı. Forma tanıtımında ise "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna", "Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" sözleri yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bölgeye yapılan Onur Anıtı iple yıkılmak istenmişti. Olayın ardından başta Samsunlular olmak üzere birçok ilden vatandaş, anıtın olduğu bölgeye giderek nöbet tuttu. Bu sırada Samsunspor taraftarlarının açtığı meşale nedeniyle büyüleyen bir görüntü oluştu. İran'da Traktor FC takımı da bu görüntüyü formasına taşıdı.

"SAYGI OLSUN BU ÇELİK ATLILARIN GÖK TUĞUNA"

Tebriz kentinin futbol takımı olan kırmızı beyazlılar, Atatürk Anısı üretilen formanın tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı. Üzerinde Atatürk'ün Samsun'daki Onur Anıtı heykelinin silüetinin bulunduğu formayla birlikte, "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna", "Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" ifadesine yer verildi.

İran takımının hareketi hüngür hüngür ağlattı! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formalarına koydular

GÖRÜŞLERİN PAYLAŞILMASINI İSTEDİLER

Traktor FC'nin Türkçe sosyal medya hesabından, "Yeni çıkacak olan Atatürk Onur Formamız hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bildirmenizi rica ediyoruz." yazıldığı görüldü.

EREN BÜLBÜL'Ü DE UNUTMAMIŞLARDI

Türkiye'de de bir çok taraftarı olduğu bilinen Traktor Kulübü'nün Türkiye ile ilgili mesajları dikkat çekiyor. İran kulübü daha önce Barış Manço, Eren Bülbül ve Doğu Türkistan ile ilgili tweetler de atmıştı.

İşte o forma:

İran takımının hareketi hüngür hüngür ağlattı! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formalarına koydular
YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: İstismarlara kapı açmadan sevgimizi gösterelim.Ancak fazla uzatmayalım böyle hassas dönemlerde.Bu olayda istenen Atatürk sevgimizin hatırlanması değil,Atatürk düşmanlarının isteklerinin gerçekleşmesi.Onlara istediklerini asla vermeyelim ki devamını iştahla getirmesinler.Sağ duyu bizim milletimizin şiarıdır.Onun için zaten yıkamıyorlar kaleyi.Uyanık olacağız. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor, Samsun, İran, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı - Son Dakika
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