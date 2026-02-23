Düzce atletik bölgesel basketbolda çeyrek finale yükseldi

off turuna kalan Düzce Atletik, rakibi Başakşehir Belediyespor'u 29 sayı farkla 69-38 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda ki karşılaşmaya hızlı başlayan Düzce temsilcisi, maçın ilk periyodundan itibaren oyunun kontrolünü eline alarak hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans sergiledi. İlk yarıyı farklı üstünlükle tamamlayan Düzce Atletik, ikinci yarıda da temposunu düşürmeden mücadeleyi sürdürdü ve rakibine oyun kurma fırsatı tanımadı. Takım oyunuyla dikkat çeken Düzce Atletik, hızlı hücumlar, etkili dış atışlar ve sert savunma anlayışıyla farkı giderek açarak sahadan 29 sayı fark 69-38 ile galip ayrıldı.

Bu sonuçla play-off turunu başarıyla geçen ekip, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonunda teknik heyet ve oyuncular, elde edilen galibiyetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, hedeflerinin ligde en üst seviyeye ulaşmak olduğu vurgulandı.

Düzce Atletik, çeyrek final etabında da aynı kararlılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor. - DÜZCE