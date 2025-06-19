Düzce Belediye Başkanı Özlü\'den Düzcespor\'a Destek Mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un olağan kongresinde yeniden başkan seçilen Mehmet Saygun ve ekibine desteklerini ifade ederek, "Belediye olarak ve şahsen Düzcespor'un yanındayız" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Düzcespor olağanüstü kongresinde yaptığı konuşmada, görevde oldukları süre içerisinde Düzcespor'a her türlü destekte bulunduklarını kaydetti. TFF 3. Ligde mücadele eden Düzcespor, 2025-2026 sezonu öncesinde olağanüstü kongresini Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzcespor Başkanı Mehmet Saygun, üyeler ve çok sayıda vatandaşın da desteği ile gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Düzce Belediyesi Meclis Başkanvekili Av. Ali Dilber'in yaptığı kongrede konuşan Başkan Özlü, her şehrin güzide bir takımı olduğundan ve şehrin sakinlerinin ileri gelenlerinin bu takıma sahip çıktıkları sürece de bu takımların başarılı olduğundan bahsetti.

"Takımımıza sahip çıkmaya uğraşıyoruz"

Sadece bir kişi veya kurumdan beklenti içine girilmesinin başarı getirmeyeceğini ifade ederek açıklamalarını sürdüren Özlü, "Futbol pahalı bir spor. Temel sıkıntı çoğu zaman maliyetler üzerine oluyor. Gelir toplama, harcama konusunda her zaman sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Düzcespor, 1967'den beri hayatta olan, önemli başarılar elde etmiş olan şehrimizin güzide bir takımı. Elimizden geldiğince takımımıza sahip çıkmaya uğraşıyoruz. Önde gelen firmalardan destekler istiyoruz. Geçen yılda Sayın Valimle Düzce'de iş yapan, ekonomiye değer katan çok sayıda firmayla görüşme yaptık. taleplerde bulunduk. Bir kısmından destek aldık. Bir kısmı imkanları çerçevesinde destek verdi" dedi.

"Düzce'nin artık büyümesi lazım"

"Düzce artık bir il. Zaman zaman mekansal planlama konusunda görüşmeler yaptığımda Düzcelilerin çoğu Düzce'yi dar mekanlarda tasavvur ediyor. Biz artık bir iliz. Düzce'nin büyümesi lazım. Genişletmemiz lazım" cümleleriyle konuşmasına devam eden Başkan Özlü, şunları kaydetti; "Bu çerçevede baktığımızda eski sanayi çarşısının taşınması, büyük hastane için ayırdığımız alan ve yine stadın taşınması. Bunlar zaman zaman eleştiri konusu oldu. Bir kasaba olsak haklısınız. Ama artık Düzce bir il. Orta ölçekli bir il. Birçok şehir, statlarını şehirlerinin makul mesafede dışına taşıdı. Bizim stadımızın makul mesafede dışarı taşınmış olmasının eleştirilecek değil takdir edilecek bir konu olması gerektiği kanaatindeyim.

Alt yapıya ağırlık veriyoruz

İlk planladığımızda stat kapasitesi 15 bin idi. Uygulamaya geçtiğimiz zaman, bizim merkezdeki taşıdığımız stadın olduğu yerdeki seyirci sayılarına baktık. Bir maç hariç bin, bin beş yüz civarında seyirci rakamları vardı. Bazı şehirler devasa statlar yaptı. Büyük statlar yapmaktansa takımı yönetmek, idare etmek, maliyetleri karşılamak daha makul. Bir stat projesi yaptık. Projemiz hazır. Ama inşa etmiyoruz. Çünkü şu anki stadımız bugünün şartlarında bize yetiyor. Ama Düzcespor 1. Lige çıkar, inşallah süper lige çıkar o zaman bu maliyetleri karşılayalım. Şu andaki stadımızın olduğu yer nezih bir alan. Bila bedel taşıma yapıyoruz. Aslında ağırlık vermemiz gereken konu alt yapıdır. Bunun için çalışmalarımız sürüyor."

Özlü, açıklamalarını şu söylerle sonlandırdı; "Belediye olarak ve şahsen Düzcespor'un yanındayız. Bize gelecek olan talep ve istekleri önceliklendirip yerine getirmek için azami gayret sarf edeceğiz. Mehmet Saygun, bu işi sahiplendi. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kongredeki protokol konuşmaların ardından geçilen oylamada mevcut başkan Mehmet Saygun yeniden başkanlığa seçildi. - DÜZCE