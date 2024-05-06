Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Rafting Organizasyonu Düzenledi

Spor

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, hakem ve gözlemcilerin de aralarında yer aldığı 40'ı aşkın kişinin katıldığı rafting organizasyonu düzenledi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Düzce Şubesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Şubesi üyeleri, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün rafting etkinliğinde bir araya geldi. Spor camiası temsilcileri, Türkiye'nin önde gelen rafting parkurlarından Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda adrenalini yüksek bir gün geçirdi.

Yaklaşık 12 kilometrelik parkurda botların üstünde heyecanlı anlar yaşayan 40'ı aşkın spor insanı, hem eğlendi, hem stres attı. - DÜZCE