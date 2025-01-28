Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı Play-Off'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı Play-Off'a Hazırlanıyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı Play-Off\'a Hazırlanıyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, Eskişehir'deki play-off yarı final etaplarına hazırlanıyor. Grup aşamasını lider tamamlayarak finale çıkmayı hedefleyen takım, 7-9 Şubat'ta zorlu rakipleriyle karşılaşacak.

28.01.2025 09:27  Güncelleme: 09:28
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Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, play-off yarı final etabına hazırlanıyor. Eskişehir'deki zorlu müsabakalara odaklanan Konuralp Beyleri, finale çıkmayı hedefliyor.

TVF 2. Ligi'nde mücadele eden ve 2. Grup'ta başarılı bir sezon geçiren Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, grup aşamasını lider olarak tamamladı. Play-off Yarı Final Etabı'na yükselen Konuralp Beyleri, 7-9 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan müsabakalara odaklandı. 18 Temmuz Spor Salonu'nda, Antrenör Birol Gültekin yönetiminde yarı final etabı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Konuralp Beyleri, grup etabındaki üstün performansını yarı finalde de sürdürmeyi hedefliyor.

Pema Koleji, Tuşba Gençlik Merkezi ve Denizlispor Cavidil ile karşılaşacak olan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, bu zorlu etaptan da başarıyla çıkarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

"Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz"

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekci yaptığı açıklamada, erkek voleybol takımının iki sezondur başarılı bir grafik çizdiğine işaret ederek, "Grup lideri olarak play-off müsabakalarına katılan takımımıza güveniyoruz. Umarım kupayı şehrimize getirip 1. Lig'de mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediye Başkanımızın desteğiyle alt yapı sporcularımızın da takımımızda yer aldığı bir yapı oluşturarak, daha nice başarılara imza atmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı Play-Off'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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